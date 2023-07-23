«Всегда актуальное сочетание»: Александр Рогов назвал самый модный образ

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, что еще долгое время не потеряет своей актуальности.
Такой образ придется по вкусу и любительницам кэжуал-стиля, и романтичных образов. Александр Рогов советует эту комбинацию, когда фантазии совсем не хватает и вы не знаете, что надеть.
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«Не знаете, что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание – это белая рубашка и джинсы. А акценты можно расставить с помощью аксессуаров», – рассказал Александр Рогов в своем Telegram-канале.
К слову, в качестве аксессуаров к рубашке и джинсам подойдут мокасины и кеды, а также босоножки на шпильке. Еще можно добавить солнцезащитные очки и шейный платок.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какие летние платья не стоит надевать женщинам после сорока лет.