«Всегда актуальное сочетание»: Александр Рогов назвал самый модный образ

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал, что еще долгое время не потеряет своей актуальности.

Такой образ придется по вкусу и любительницам кэжуал-стиля, и романтичных образов. Александр Рогов советует эту комбинацию, когда фантазии совсем не хватает и вы не знаете, что надеть.

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