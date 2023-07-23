«Оперативно свяжитесь с колл-центром»: так вам вернут деньги за опоздание на авиарейс

Самолет. Фото: Global Look Press 

Юрист Роман Ардыкуца обрадовал россиян.

Стало известно, что получить деньги за авиабилет можно, даже если он невозвратный и вы опоздали.

Специалист рассказал, что время предупреждения об опоздании очень важно. Деньги за билеты можно вернуть в случае указания уважительной причины опоздания на рейс. Авиакомпания может отдать средства обратно или поменять рейсы, если будет письменное подтверждение 

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«Если опаздываете, то оперативно свяжитесь с колл-центром авиакомпании. Либо напишите на их корпоративную почту – чтобы сохранилось подтверждение о вашем обращении»,  заявил юрист в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали об экономии на авиабилетах.

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