«Оперативно свяжитесь с колл-центром»: так вам вернут деньги за опоздание на авиарейс

Стало известно, что получить деньги за авиабилет можно, даже если он невозвратный и вы опоздали.
Специалист рассказал, что время предупреждения об опоздании очень важно. Деньги за билеты можно вернуть в случае указания уважительной причины опоздания на рейс. Авиакомпания может отдать средства обратно или поменять рейсы, если будет письменное подтверждение
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Если опаздываете, то оперативно свяжитесь с колл-центром авиакомпании. Либо напишите на их корпоративную почту – чтобы сохранилось подтверждение о вашем обращении», заявил юрист в беседе с gorodovoy.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали об экономии на авиабилетах.