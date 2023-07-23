Каким будет курс доллара в конце июля – начале августа: показываем реальные цифры, сказки в сторону

На минувшей неделе доллар сначала усиливался, однако в конце недели начал падать. В целом на Мосбирже недельный диапазон колебаний американской валюты составил 89,95-91,45 рубля.

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Многие ждали кардинальных изменений стоимости валюты после заседания ЦБ РФ 21 июля, на котором планировалось повышение ключевой ставки. Так и произошло, она стала выше сразу на 1 пункт, подскочив до 8,5% годовых.

Доллар действительно понизился после этого, но не сильно. Эксперты считают, что до конца июля - начала августа кардинальных изменений ждать не стоит, но и скачков доллара тоже не произойдет. В целом он будет колебаться в районе 90 рублей.

Источник: 1prime.ru