Стопроцентное отбеливание вещей: используем трюк с обычным хозяйственным мылом

Белые вещи (постельное белье и нижнее, рубашки, кофты, майки, полотенца) отбеливается до идеального состояния новых при помощи обычного хозяйственного мыла, известного соотечетвенникам с советских времен. Того самого, серо-коричневого.

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Однако одного мыла недостаточно, добавьте к замачиванию щепотку марганцовки, и вы сможете наблюдать настоящее чудо очищения.

Натрите на терке половину куска мыла. Если белья много, то можно и кусок. разведите щепотку марганцовки в холодной воде (примерно литр).

Растворите мыло в горячей воде, влейте воду с марганцовкой, размешайте. Получится подозрительная коричневатая жижа, но не пугайтесь, смело погружайте в нее белье и оставляйте его на ночь замачиваться. Вы сразу заметите реакцию, а утром достанете практически чистые вещи из воды.

Вам останется только их прополоскать на руках или бросить в машинку на необходимый режим стирки. Результат будет роскошным!

Источник: Telegram-канал «Горничная».