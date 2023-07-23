Правильный полив спасет ваши помидоры от фитофторы – воспользуйтесь советами

При правильном поливе удастся сохранить замечательный урожай помидоров и устранить фитофтору.
Фитофтора способна погубить полностью все помидоры на вашем участке. Поскольку это заболевание поражает листья, стебли и плоды.
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Чтобы предотвратить это заболевание, нужно качественно поливать помидоры. Так как вода поддерживает иммунитет растения.
При этом не стоит переусердствовать и слишком увлажнять помидоры. Сухая почва также не допускается.
Лучше всего поливать растение утром. Так как влага быстрее испарится, предотвращая появление гнили. А чтобы влага распределялась равномерно, поливайте исключительно корневую зону. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее стало известно, что спички в земле могут спасти растения.