«Исследование подтвердило»: в России зафиксировали массовую шринкфляцию

Стало известно о том, что в России обнаружили массовую шринкфляцию.
Это значит, что происходит уменьшение товара в упаковках при сохранении или увеличении цен.
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«Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. С 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы <…> Всего были проверены 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель – выяснить, насколько массовой является шринкфляция», – об этом рассказали в ria.ru.
Напомним, ранее эксперты объяснили, как отстаивать право платить по сумме, указанной на ценнике.