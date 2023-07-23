Советы стилиста: летние платья, которые лучше не носить после 40

Модные эксперты рассказали, какие платья лучше не надевать женщинам после 40.

Возраст – не помеха свиданиям. А вот платье-майка может испортить романтическую встречу. Этот вариант платья удешевит любой образ. Поэтому лучше просто забудьте про это платье.

Также не подойдет женщинам после 40 лет платье с крупным принтом.

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Лучше возьмите струящееся платье с мелким принтом. Оно визуально удлинит тело и скроет все недостатки фигуры.