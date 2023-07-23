Дожди, принесенные циклонами: в каких регионах России будет бушевать непогода

Эксперты объяснили причину резких изменений погоды в регионах этим летом.

Мощные циклоны, приносящие сильные осадки, продолжают надвигаться на южную часть Европейской части страны. Атмосферный фронт особенно сильно проявит себя в воскресенье, 23 июля. Синоптик рассказал, что Ростовская область, запад Краснодарского края и Крым будут подвержены воздействию непогоды.

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Оказалось, что мощный циклон охватит указанные регионы в конце этой недели. В этих местах ожидаются проливные дожди, грозы, град и сильные порывы ветра. Однако циклон не задержится надолго. Атмосферный фронт покинет территории уже в понедельник, 24 июля. А в Ростовской области непогода продлится до вторника. Об этом рассказали в meteovesti.ru.