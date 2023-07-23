«Может спровоцировать заболевания горла»: будьте осторожны, выбирая мороженое в жару

Диетолог рассказала, как правильно есть мороженое.

Эксперт отметила, что холодное лакомство может спровоцировать ангину.

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«Из-за высокой разницы температур мороженое в летний зной может спровоцировать заболевания горла. Этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом. Например, вызвать воспаления горла, переходящие в ангину или фарингит, причем у детей уже к вечеру может подняться температура, и появиться боль в горле», – об этом эксперт рассказала в беседе с moslenta.ru.