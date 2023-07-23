Обратите внимание на этот овощ: будет полезно всем худеющим

Милла Йовович с овощами. Фото: Global Look Press 

Нутрициолог Игорь Строков поделился важной информацией с любителями правильного питания.

Стало известно, какой овощ подойдет всем худеющим и следящим за своим здоровьем.

Оказалось, одним из лучших овощей для всех худеющих будет брюссельская капуста. 

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Эта культура уберет дефицит микроэлементов и витаминов. Поскольку во время диет худеющим не хватает многих полезных веществ.

Более того, важным преимуществом брюссельской капусты будет минимальное количество калорий. Еще этот овощ может предотвратить некоторые болезни. Об этом рассказали в medikforum.ru.

Напомним, ранее эксперты сообщили, что делать с залежавшейся курицей.

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