Спасти курицу: что делать с мясом в холодильнике, если оно лежит там уже не первый день

Эксперты рассказали, что делать с залежавшимся куриным мясом.

Эксперт отметила, что не стоит отчаиваться, если вы немного «забыли» о курином мясе. Диетолог Юлия Бобейка рассказала, что делать в таком случае.

Согласно ее словам, лучше предотвращать такие ситуации. Чтобы избежать порчи вкусного продукта, рекомендуется обернуть мясо в пергамент или бумагу. Но это еще не все: поверх этой «оболочки» нужно поместить салфетку, пропитанную соляным раствором.

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Если все же появляется неприятный запах, его нужно устранить перед готовкой мяса. Сначала курицу следует тщательно промыть холодной проточной водой, а потом удалить лишний жир.