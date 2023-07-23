Если магазин не спешит продавать по сумме с ценника – советы эксперта

Стало известно, почему нужно отстаивать право приобретать товар по той цене, что указана на ценнике.

Случается, что кассиры пробивают продукты по цене, которая отличается от суммы на ценнике. Однако они не имеют права так поступать. Это зафиксировано в первом пункте 10-й статьи закона «О защите прав потребителей».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Потребители в таких случаях нередко слышат о том, что продавцы перепутали, не успели изменить ценники или убрать акционные предложения», – отметил специалист.

Если продавец отказывается идти навстречу, потребуйте немедленной связи с администратором. Если администратор не реагирует на вашу претензию, сделайте фотографию ценника, отображенного на прилавке. Это позволит иметь доказательство. Так как фото может потребоваться в суде, если вы решите требовать компенсаций.