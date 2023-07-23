Если магазин не спешит продавать по сумме с ценника – советы эксперта

Стало известно, почему нужно отстаивать право приобретать товар по той цене, что указана на ценнике.
Случается, что кассиры пробивают продукты по цене, которая отличается от суммы на ценнике. Однако они не имеют права так поступать. Это зафиксировано в первом пункте 10-й статьи закона «О защите прав потребителей».
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«Потребители в таких случаях нередко слышат о том, что продавцы перепутали, не успели изменить ценники или убрать акционные предложения», – отметил специалист.
Если продавец отказывается идти навстречу, потребуйте немедленной связи с администратором. Если администратор не реагирует на вашу претензию, сделайте фотографию ценника, отображенного на прилавке. Это позволит иметь доказательство. Так как фото может потребоваться в суде, если вы решите требовать компенсаций.
Затем стоит запросить книгу жалоб и предложений. Если магазин отказывает в этом, он может быть подвержен штрафу в размере до 30 000 рублей.
В самой книге жалоб нужно подробно описать свою претензию, указать дату и время случившегося инцидента. Также включить наименование товара, цену по ценнику и на кассе, ваши контактные данные, а также не забыть сфотографировать жалобу. В течение 5-15 дней магазин должен предоставить вам ответ на вашу жалобу. Если этого не происходит, у вас есть право обратиться в Роспотребнадзор и даже в полицию, чтобы продавец был привлечен к административной ответственности. Об этом рассказали в vnimanie.pro.