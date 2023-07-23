«В качестве мелких подарков»: что происходит в номерах отелей, когда из них выезжают туристы

Стало известно, что делают горничные после того, как туристы покидают номер отеля.
Оказалось, что не только туристы забирают из номера мелкие сувениры. Если одежда, зубные щетки, расчески и даже косметика были оставлены гостями отеля в номере, их может присвоить себе персонал.
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«Некоторые туристы оставляют в номерах различные неприхотливые сувениры, такие как мелкие магниты на холодильник, карточки с туристическими достопримечательностями и т. д. Клининговая компания может оставить эти сувениры для себя или использовать их в качестве мелких подарков для своих сотрудников», – отметила специалист.
Если же туристы забудут деньги или что-то ценное, то персонал будет обязан вернуть вещи владельцам. А вот разбитые предметы просто утилизируют. Об этом эксперт рассказала в vnimanie.pro.