«В качестве мелких подарков»: что происходит в номерах отелей, когда из них выезжают туристы

Стало известно, что делают горничные после того, как туристы покидают номер отеля.

Оказалось, что не только туристы забирают из номера мелкие сувениры. Если одежда, зубные щетки, расчески и даже косметика были оставлены гостями отеля в номере, их может присвоить себе персонал.

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