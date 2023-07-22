Что положить в кастрюлю к яйцам, чтобы они легко чистились и не трескались при варке

Опытные хозяйки не перестают нас радовать новыми открытиями. О том, что при варке яиц нужно добавлять соль, слышали многие. А некоторые используют уксус. Это тоже не новость.
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Но, как выяснилось, есть еще один способ сохранить целостность скорлупы и обеспечить легкую чистку яиц. Для этого нужно в процессе приготовления положить в кастрюлю пару долек лимона.
Кислый сок этого фрукта великолепно размягчает скорлупу, поэтому яйца не потрескаются и без проблем расстанутся со своей оболочкой.
Источник: Дзен-канал Technotion