Чем запить чеснок, чтобы не было неприятного запаха изо рта — реально работает

Если вы любите чеснок, то проблема неприятного запаха изо рта вам точно знакома. И избавиться от аромата этого овоща не так-то просто.

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Дело в том, что в чесночных луковицах содержится большое количество сернистых соединений. Именно они и ответственны за устойчивый едкий запах.

Чтобы нейтрализовать чесночный аромат, нужно запивать овощ молоком. Этот напиток помогает снизить концентрацию серосодержащих химических веществ. Чем выше будет жирность продукта, тем быстрее он справится с задачей.

Источник: lifehacker.ru