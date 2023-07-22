Чем запить чеснок, чтобы не было неприятного запаха изо рта — реально работает

Если вы любите чеснок, то проблема неприятного запаха изо рта вам точно знакома. И избавиться от аромата этого овоща не так-то просто.
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Дело в том, что в чесночных луковицах содержится большое количество сернистых соединений. Именно они и ответственны за устойчивый едкий запах.
Чтобы нейтрализовать чесночный аромат, нужно запивать овощ молоком. Этот напиток помогает снизить концентрацию серосодержащих химических веществ. Чем выше будет жирность продукта, тем быстрее он справится с задачей.
Источник: lifehacker.ru