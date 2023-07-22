Все забывают чистить эту деталь стиральной машины: грязь скапливается комками — будете в шоке

Если заглянуть в барабан стиральной машины, можно разглядеть несколько пластиковых ребер. Это активаторы, они нужны для того, чтобы переворачивать белье.

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Об этом мало кто догадывается. Но почти во всех машинках данная деталь является съемной.

Со временем под активаторами скапливается куча грязи. Поэтому их нужно периодически вынимать и мыть.