Как удалить пасту от шариковой ручки с белой бумаги: поможет дешевый антисептик — исчезнет моментально

Если вы ищите способ удалить написанное шариковой ручкой — этот способ то, что нужно.
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Вам потребуется иметь под рукой запас ватных палочек и бутылек перекиси водорода 20%.
Подложите под листок бумаги промокашку. Затем смочите кончик ватной палочки в антисептике и аккуратно начните стирать чернила. Палочки рекомендуется постоянно менять. Только так вы сможете удалить все бесследно.
Обратите внимание на то, что этот трюк работает только на белых листах. Для начала проведите тест на похожей бумаге. Если все пройдет гладко, то смело приступайте к решительным действиям.
Источник: chistolife.com