Как удалить пасту от шариковой ручки с белой бумаги: поможет дешевый антисептик — исчезнет моментально

Если вы ищите способ удалить написанное шариковой ручкой — этот способ то, что нужно.

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Вам потребуется иметь под рукой запас ватных палочек и бутылек перекиси водорода 20%.

Подложите под листок бумаги промокашку. Затем смочите кончик ватной палочки в антисептике и аккуратно начните стирать чернила. Палочки рекомендуется постоянно менять. Только так вы сможете удалить все бесследно.