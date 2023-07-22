Суперстимулятор для огурцов: завязи прут, плоды гроздьями — чесночный секрет

Зачастую огуречные кусты начинают желтеть и чахнуть уже в середине июля. Однако не стоит прощаться со свежими овощами раньше времени. Растения все еще можно оживить. Просто примените чесночную подкормку, и огурцы попрут по второму кругу.

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Для приготовления целебного состава вам понадобится 3 чесночных зубчика, 12 сушеных звездочек гвоздики, 2 литра воды и блендер.

Нашпигуйте чеснок гвоздикой и залейте эту парочку жидкостью. Подождите ровно сутки. Затем вспеньте состав с помощью кухонной техники и пропустите его через фильтр. Далее доведите объем удобрения до 3 литров и используйте его как основу для подкормки.

Чтобы взбодрить чахлые огурцы, нужно разбавить настой водой в соотношении 1 к 5 и вылить под каждый куст около половины литра питательный жидкости.

Посадки оживут после первой же процедуры. В случае необходимости подкормку можно повторить через месяц.

Источник:. cpykami.ru