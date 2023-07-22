Делайте ремонт, не откладывайте: россиян предупредили о скачке цен на стройматериалы

По словам эксперта, в первую очередь подорожают импортные товары. Он пояснил, что причиной этому стнет ослабление курса рубля, а также нарастающее напряжение в отношениях США и дружественных стран ЕАЭС, которые участвуют в том, чтобы помогать РФ осуществлять параллельный импорт.

«Удорожание затронет инженерию, комплектующие к отопительным системам, котлы. Также прибавят в цене качественные лаки и краски», – сказал Лазовский, пишет Life.

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Напомним, что также с 1 августа подорожают иномарки. Цена них станет больше на 10%, а в некоторых случаях и на 20% из-за увеличения утилизационного сбора. Подорожают также соки и сладкие газировки из-за введения акцизы на сахар.