Как растянуть туфли на размер за 30 минут: есть способ для изделий из любого материала

При покупке обуви можно запросто промахнуться с размером. Ведь нескольких минут бывает недостаточно для того чтобы почувствовать дискомфорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Но не переживайте, если ботинки натерли мозоли после первой же прогулки. Есть эффективные и незатратные способы подкорректировать форму и размер изделий под свои ноги.
Кожаные туфли можно растянуть с помощью спирта. Нанесите жидкость на внутреннюю часть обуви и прогуляйтесь в обновке. Через 30 минут обувь станет гораздо удобнее.
Ботинки из кожзама требуют другого подхода. Запаситесь вазелином или питательным кремом. Смажьте любым из этих средств проблемные изделия изнутри. Подождите 2-3 минуты и приступайте к растяжению. Для этого необходимо надеть тесную пару и походить в ней не менее получаса.
Если нужно увеличить изделия из ткани, то поможет способ с газетой. Подержите малые туфли над кипящей водой. Затем набейте их газетными листами и дождитесь полного высыхания обуви.
Источник:. lifehacker.ru