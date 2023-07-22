Как растянуть туфли на размер за 30 минут: есть способ для изделий из любого материала

Фото: freepik.com/freepik

Мозолей больше не будет!

При покупке обуви можно запросто промахнуться с размером. Ведь нескольких минут бывает недостаточно для того чтобы почувствовать дискомфорт. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не переживайте, если ботинки натерли мозоли после первой же прогулки. Есть эффективные и незатратные способы подкорректировать форму и размер изделий под свои ноги. 

Кожаные туфли можно растянуть с помощью спирта. Нанесите жидкость на внутреннюю часть обуви и прогуляйтесь в обновке. Через 30 минут обувь станет гораздо удобнее. 

Ботинки из кожзама требуют другого подхода. Запаситесь вазелином или питательным кремом. Смажьте любым из этих средств проблемные изделия изнутри. Подождите 2-3 минуты и приступайте к растяжению. Для этого необходимо надеть тесную пару и походить в ней не менее получаса. 

Если нужно увеличить изделия из ткани, то поможет способ с газетой. Подержите малые туфли над кипящей водой. Затем набейте их газетными листами и дождитесь полного высыхания обуви. 

Источник:. lifehacker.ru

Читайте также