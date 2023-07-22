Жизнь заиграет новыми красками: пенсионерам объявили о новой льготе с 24 июля

По словам эксперта в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева, речь идет о посещении активных занятий или образовательных курсов в регионах.

«Например, о запуске такого проекта недавно объявили в Башкирии. К ним планируют присоединиться и другие регионы. Гражданам старшего поколения будут выдавать сертификаты.

Ими потом можно будет воспользоваться в любом спортивном или образовательном клубе», – рассказала она.