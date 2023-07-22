Жизнь заиграет новыми красками: пенсионерам объявили о новой льготе с 24 июля

Фото: Global Look Press

Пожилые россияне получат возможность бесплатно получить услугу, которая точно порадует.

В России десятки миллионов пенсионеров. Им положены не только выплаты, но и льготы. С каждым годом количество бесплатных услуг и скидок становится больше. Государство старается помочь пожилым гражданам лучше жить. На этот раз пенсионерам рассказали о новой возможности, которая будет доступна совершенно бесплатно с 24 июля.

По словам эксперта в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева, речь идет о посещении активных занятий или образовательных курсов в регионах.

«Например, о запуске такого проекта недавно объявили в Башкирии. К ним планируют присоединиться и другие регионы. Гражданам старшего поколения будут выдавать сертификаты.

Ими потом можно будет воспользоваться в любом спортивном или образовательном клубе», – рассказала она.

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Пенсионеры узнают о таких предложениях, так как им будут рассылать информацию о возможности пойти на курсы или занятия. Извещения получат все россияне, находящиеся в базах соцзащиты, то есть льгота будет доступна всем таким пожилым людям, сообщает PRIMPRESS.

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