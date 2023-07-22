Как приготовить кукурузу за 15 минут: нужна микроволновка

Если вы обожаете кукурузу, но не любите возиться с грилем или кастрюлями, то обратите внимание на способ приготовления в микроволновой печи.
Вам понадобится : 1 початок кукурузы, 2 столовые ложки воды, 1 чайная ложка сахарного песка, 20 граммов сливочного масла и 0,5 чайной ложки соли.
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Очистите початок от листьев и замочите его в холодной воде на 60 минут. Когда время пройдет, положите кукурузу в мешок для запекания. Добавьте к ней воду. Завяжите пакет на узел, проделайте в нем несколько дырочек и поместите в микроволновку.
Включите печь на максимальную мощность. Для приготовления одного початка потребуется не более 10 минут.
Перед подачей кукурузу рекомендуется обмазать смесью из специй и масла.
Источник: rskrf.ru