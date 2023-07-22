В Telegram появились истории: вот как можно отключить новую функцию

На днях в Telegram появились истории — кружочки в строке поиска. Эта функция доступна всем пользователям, которые уже успели обновить версию популярного мессенджера.

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Если вам не очень нравится эта новая опция, то вы ее можете легко отключить.

Для этого необходимо выбрать в меню настроек раздел «Уведомление и звуки» и на вкладке «Истории» деактивировать строку «Всегда оповещать».

Эти настройки доступны только в мобильном приложении версии 9.7.0.

Источник: 4pda.to