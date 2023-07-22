Как прогнать крота с помощью тряпки: зверек мигом убежит к соседям — к вам не вернется

Кроты досаждают дачникам каждый год. В отличие от многих вредителей, они не покушаются на урожай. Но эти маленькие копатели могут так вспахать участок, что от посадок ничего не останется.

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Поэтому приходится выпроваживать зверьков разными способами. Со слов бывалых огородников, лучше всего в борьбе с кротами помогают вонючие тряпки.

Дело в том, что вредители совершенно не терпят резких ароматов. Например, они приходят в ужас от запаха ацетона или бензина.

Чтобы прогнать крота из своего огорода, достаточно смочить кусочки ткани в одной из этих жидкостей и положить дурно пахнущие тряпки в кротовые ходы.

Источник: издание belnovosti.by