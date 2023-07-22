Бросьте в унитаз пару долек чеснока и отправляйтесь спать: утром обалдеете от результата

Больше не нужно тратить деньги на специальную химию для туалета. Опытные хозяйки рассказали, что избавиться от бактерий можно с помощью двух зубчиков чеснока.

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Дело в том, что в чесночной луковице содержится большое количество аллицина. А это вещество обладает мощными фунгицидными и антимикробными свойствами.

Все проще простого. Очистите две дольки овоща, раздавите их ложкой и бросьте прямо в чашу унитаза.

Процедуру необходимо проводить перед сном, чтобы чеснок мог воздействовать на протяжение всей ночи.

К утру ваша сантехника будет чистой как никогда. Даже неприятные запахи исчезнут. Для поддержания порядка повторяйте эти действия дважды в неделю.

Источник: adme.media