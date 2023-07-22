После этой подкормки вырастут по-настоящему крупные помидоры: с кулак мужика — не меньше

В июле томаты набирают массу плодов. Поэтому сейчас как никогда важно побаловать растения дополнительным питанием.

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Но к выбору удобрения следует подойти с умом. Если вы хотите получить по-настоящему крупные помидоры, то приготовьте подкормку самостоятельно.

Возьмите девять литров воды, один литр молочной сыворотки и двадцать капель йода. Смешайте все ингредиенты в ведре и используйте получившийся состав для полива.

На один корешок нужно брать около двух литров питательной жидкости. Если соблюдать эти рекомендации, то плоды вырастут невероятно крупными.

Источник: издание belnovosti.by