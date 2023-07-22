Вот зачем нужны поперечные прорези на терке: теперь будете пользоваться каждый день

Многие хозяйки даже не догадываются о том, для чего нужны поперечные прорези на терке.

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Если вы тоже не в курсе, то знайте: эта сторона предназначена для быстрой нарезки твердых продуктов.

Например, она здорово выручит вас, если нужно приготовить картофельные чипсы: ломтики будут один к одному. А еще с помощью этой грани можно легко и быстро нашинковать капусту или нарезать сыр.

Экспериментируйте с разными продуктами. Вы приятно удивитесь тому, как удобно иметь дело с этой таинственной гранью терки.

Источник: lifehacker.ru