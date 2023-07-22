«Остерегайтесь безудержного гнева»: что случится у всех знаков 22-23 июля

Стало известно, что может случиться со всеми знаками в период 22-23 июля.
Оказалось, что Луна переходит из Девы в созвездие Весы. И это в свою очередь принесет неприятные новые ситуации.
«Замедления в рабочих процессах, задержки могут вывести из равновесия. Остерегайтесь безудержного гнева, давления на или со стороны окружающих», – рассказала Мун.
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«Помните, что в эти дни закладываются события на предстоящий месяц: контролируйте мысли и слова, не совершайте поступков, о которых можно сожалеть в будущем», – добавила Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее были названы самые красивые женщины по знаку зодиака.