«Остерегайтесь безудержного гнева»: что случится у всех знаков 22-23 июля

Луна. Фото: Global Look Press 

Астролог Елена Мун предупредила россиян.

Стало известно, что может случиться со всеми знаками в период 22-23 июля.

Оказалось, что Луна переходит из Девы в созвездие Весы. И это в свою очередь принесет неприятные новые ситуации.

«Замедления в рабочих процессах, задержки могут вывести из равновесия. Остерегайтесь безудержного гнева, давления на или со стороны окружающих», – рассказала Мун.

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«Помните, что в эти дни закладываются события на предстоящий месяц: контролируйте мысли и слова, не совершайте поступков, о которых можно сожалеть в будущем», – добавила Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы самые красивые женщины по знаку зодиака.

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