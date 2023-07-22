«Остерегайтесь безудержного гнева»: что случится у всех знаков 22-23 июля

Стало известно, что может случиться со всеми знаками в период 22-23 июля.

Оказалось, что Луна переходит из Девы в созвездие Весы. И это в свою очередь принесет неприятные новые ситуации.

«Замедления в рабочих процессах, задержки могут вывести из равновесия. Остерегайтесь безудержного гнева, давления на или со стороны окружающих», – рассказала Мун.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».