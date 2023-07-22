Просто нужно погладить – как с помощью перчаток делать уборку

Стало известно, для чего нужно провести перчаткой по телевизору.

Опытные домохозяйки знают, что перчаткой можно легко устранять пыль. Так как перчатки без труда проникают в любые уголки и щели. А еще этот метод борьбы с пылью экологичен. Поскольку вам не приходится прибегать к использованию химических средств.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поэтому предлагаем вам воспользоваться этим лайфхаком. Возьмите перчатку из микрофибры и просто погладьте все поверхности в квартире. Микрофибра притянет к себе всю пыль. А перчатки из обычной ткани оставят в своих волокнах грязь, что тоже подойдет для уборки. Об этом рассказали в adme.media.