Как приготовить банановое мороженое из 3-х продуктов: смешаете за 8 минут

Хотите полакомиться банановым мороженым? Нет проблем. Десерт можно приготовить дома. На смешивание продуктов уйдет не более 8 минут.

Вам понадобится: 3 банана, 500 мл сливок и 350 мл сгущенного молока.

Очистите бананы, нарежьте их кубиками и уберите в морозильную камеру. Через пару часов достаньте фрукты. Смешайте кусочки бананов со сгущенкой и сливками. А затем взбейте эту массу с помощью погружного блендера.

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Перелейте получившееся пюре в форму и уберите ее в морозильник на 6-7 часов . Готовый десерт можно украсить жидкой карамелью, печеньем и ягодами.

Источник: cpykami.ru