Забудьте о липких ловушках: эта специя прогонит мух из дома в два счета — исчезнут навсегда

Дихлофос гарантированно избавит от надоедливых мух, но с едким запахом средства готов мириться не каждый. На такой случай есть еще один способ избавиться от насекомых — затраты копеечные, результат однозначно того стоит.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А поможет в борьбе с мухами обычная гвоздика. У нее специфический запах, но зато не такой химический, как у известного аналога.

Готовить приманку просто: на раскаленную сковороду бросьте 10 звездочек гвоздики и оставьте на некоторое время.

Запах конкретно этой специи убийственен для мух, — они боятся его как огня, а потому в два счета улетят из помещения. Только помните: гвоздика ярко пахнет, поэтому не забудьте открыть настежь все окна и двери.

По материалам портала belnovosti.by