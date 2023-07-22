Урожай моркови увеличился втрое: льем копеечное средство

Одна простая, но очень эффективная подкормка увеличит урожай моркови втрое! Настоящее чудо для дачников и тех, кто устал от скудных сборов овощей.

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Прежде чем удобрять почву, ее нужно хорошенько подрыхлить: так средство лучше подействует. А готовить его проще простого: на 10 л теплой воды нужно добавить одну столовую ложку поваренной соли, дождаться полного растворения и полить растения.

Хлорид натрия защитит морковь от мух, ряда заболеваний и загнивания. Овощи вырастут сочными, крупными, но главное — урожая будет столько, что собирать будете ведрами!

По материалам «Белновости».