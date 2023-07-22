Посолите лимонный сок – этот средство пригодится для уборки в квартире

Стало известно, для чего во время уборки стоит взять лимонный сок.

Оказалось, если посолить лимонный сок, можно приготовить отличное средство против жира и других загрязнений.

«Этот дуэт отлично подходит для чистки плиты, микроволновой печи, гриля и другой кухонной техники. Просто нанесите смесь на грязные участки, дайте ей подействовать и затем протрите влажной тряпочкой», – отметила эксперт.

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Также можно использовать и лимонную цедру для уборки.