Посолите лимонный сок – этот средство пригодится для уборки в квартире

Лимон. Фото: Global Look Press 

Старший специалист по клинингу компании «Чистый Лис» Наталья Юсупова назвала лайфхак, который упростит процесс уборки.

Стало известно, для чего во время уборки стоит взять лимонный сок.

Оказалось, если посолить лимонный сок, можно приготовить отличное средство против жира и других загрязнений.

«Этот дуэт отлично подходит для чистки плиты, микроволновой печи, гриля и другой кухонной техники. Просто нанесите смесь на грязные участки, дайте ей подействовать и затем протрите влажной тряпочкой», – отметила эксперт.

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Также можно использовать и лимонную цедру для уборки.

«Просто положите цедру в мусорный бак или в области с неприятным запахом, и цитрусовая свежесть мгновенно устранит неприятные ароматы», – добавила Юсупова в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что делать со сковородой и гвоздикой.

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