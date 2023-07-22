Отключите эти функции и iPhone будет дольше держать заряд

Можно не пользоваться телефоном на максимум ради сохранения заряда, а можно сделать проще: отключить некоторые функции, и навсегда забыть о хаотичных подзарядках.

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Продлить время работы iPhone реально, если знать, что на быстрый разряд аккумулятора влияют включенная в приложениях геолокация и повышенная яркость.

Отключив местоположение (особенно в редко используемых приложениях) и понизив яркость экрана, можно существенно продлить время до следующего заряда.

А особенно эффективным в этом вопросе считается режим энергосбережения, который есть на каждом iPhone. Он замедляет мощность процессора, из-за чего мобильник медленнее разряжается, пишут «Известия».