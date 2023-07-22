Бросьте горсть этой специи на сковороду: мухи и комары сразу сбегут в форточку

Устали гоняться за назойливыми насекомыми с мухобойкой? Тогда воспользуйтесь трюком с гвоздикой. Мухи и комары сами покинут помещение и долго не захотят возвращаться.

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Все просто. Бросьте горсть сушеной специи на раскаленную сковороду и подождите. Когда появится легкий дымок, пересыпьте гвоздику в чашку и поставьте ее на подоконник.

Насекомые не выносят запаха этой пряности, поэтому они быстро покинут помещение. И не вернутся до тех пор, пока специя не перестанет пахнуть.

Источник: cpykami.ru