Не теряйте деньги: какой режим стирки «ест» мало электричества, а вещи отстирывает на ура

На современных стиральных машинка много режимов стирок и многие не задумываются - какой из них лучше или хуже. А разница есть, причем существенная.

Есть режимы, которые расходуют много электричества, а толку от стирки мало. Опытные прачки советуют чаще пользоваться режимом «Эконом стирка».

Эта программа практически не «ест» свет в доме, а вещи отстирываются также, как и на длительных стирках. Меньше вы будете тратить и порошка. Поэтому поберегите свои деньги.

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