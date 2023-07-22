Всего 2 ложки масла, и пожелтевшие вещи станут ослепительно белыми — глазам не поверите

Уже через несколько месяцев после покупки белая одежда приобретает некрасивый желтый оттенок. И решить проблему только с помощью стирки не получится.

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Вернуть белизну вещам можно с помощью копеечного состава. Для его приготовления нужно взять 2 столовые ложки стирального порошка и такое же количество отбеливателя и рафинированного растительного масла.

Смешайте все ингредиенты и растворите их в 5 литрах кипящей воды. Затем выключите плиту. Положите вещи в получившийся состав и накройте кастрюлю крышкой.

Проверьте одежду через 2 часа. Если желтизна еще есть, то подогрейте раствор и подождите еще некоторое время. Повторяйте действия до тех пор, пока не добьетесь нужного результата.

После этого постирайте вещи обычным способом. И наслаждайтесь безупречной белизной.

Источник: cpykami.ru