Такие платья запрещены женщинам за 40 — надел и постарел на 10 лет

Женщинам за 40 стоит внимательнее относиться к выбору летней одежды и помнить: далеко не все платья из легкой дышащей ткани подходят возрастной группе 40+ — есть модели, которые безжалостно старят своих обладательниц.

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Одной из таких считаются платья с плиссировкой. Складки интересно смотрятся, но визуально добавляют лишние килограммы. То же касается крупных принтов на ткани, — такие варианты старят и подчеркивают то, что не следовало.

Невероятно популярные платья-майки дополнили подборку нежелательных платьев для женщин за 40. Они очень удобные в носке, не сковывают движения, но у таких вариантов есть огромный минус — они мгновенно удешевляют образ, каким бы дорогим он ни был. Лучше такие вещи носить дома.

По материалам WomanHit.ru.