Смешайте стиральный порошок с сахаром — эффект в сто раз круче, чем от спецсредств

Фото: freepik.com/pvproduction

Результат впечатлит настолько, что покупать дополнительные средства для стирки больше и не захочется.

Продвинутые хозяйки кладут в стиральную машину сахар и всем советуют — так вещи дольше сохраняют свой вид.

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Смешанный с порошком сахар влияет на вещи удивительным образом, и надо его совсем немного — достаточно одной чайной ложки.

Те, кто уже опробовал лайфхак, отмечают: с таким методом вещи не портятся преждевременно, не деформируются при стирке и не теряют яркость, как, например, это часто бывает с цветными изделиями. 

Для одежды из шерсти, кашемира или натурального шелка этот совет также актуален. Деликатные ткани неминуемо портятся при машинной стирке, но сахар, напротив, делает их прочнее.

По материалам Дзен-канала Ирины Полянской.

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