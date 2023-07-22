Смешайте стиральный порошок с сахаром — эффект в сто раз круче, чем от спецсредств

Продвинутые хозяйки кладут в стиральную машину сахар и всем советуют — так вещи дольше сохраняют свой вид.

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Смешанный с порошком сахар влияет на вещи удивительным образом, и надо его совсем немного — достаточно одной чайной ложки.

Те, кто уже опробовал лайфхак, отмечают: с таким методом вещи не портятся преждевременно, не деформируются при стирке и не теряют яркость, как, например, это часто бывает с цветными изделиями.

Для одежды из шерсти, кашемира или натурального шелка этот совет также актуален. Деликатные ткани неминуемо портятся при машинной стирке, но сахар, напротив, делает их прочнее.

По материалам Дзен-канала Ирины Полянской.