Лоб больше не потеет: нанесли это средство и пошли гулять в жару +40

Летом потеют не только подмышки, но и лоб. И поскольку на лицо нельзя наносить дезодорант, многие мучаются с платочками. Конечно же, это не идет на пользу коже.

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Но на самом деле выход есть. Чтобы лицо перестало потеть, нужно воспользоваться детской присыпкой.

Возьмите кисть для румян. Нанесите порошок вдоль линии роста волос. А затем припудрите носогубку и подбородок.

После этих простых действий о потливости можно забыть на несколько часов. Лицо останется сухим даже в жару +40.

Источник: cpykami.ru