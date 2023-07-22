Рецепт обалденного лакомства из мяты — такой вкуснятины вы еще не пробовали

Мята распространяется по участку с бешеной скоростью, и если выбрасывать ее жаль, то попробуйте приготовить из нее ароматнейшее и безумно вкусное лакомство.

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Понадобятся четыре ингредиента: 250 г мятных листиков, 2 лимона, 1 кг сахара и 0,5 л воды.

Мяту и лимоны хорошо промываем, измельчаем. Заливаем массу водой, доводим ее до кипения, после чего убавляем огонь на минимум и варим 10 минут.

Получившуюся массу снимаем огня и убираем в прохладное место на сутки.

По истечении времени мятно-лимонную воду нужно процедить, добавить к ней сахар и варить до загустения. Когда нужная консистенция достигнута — разливаем ее по баночкам, закрываем крышками и храним до подходящего момента, или же с пылу с жару наслаждаемся ароматнейшим вареньем.

По материалам портала belnovosti.by