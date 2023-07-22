Объявлен курс доллара на 1 декабря: валютчики расхохотались у касс - будет подарок к Новому году

К 1 декабря 2023 года курс доллара может пройти несколько этапов - повыситься, потом снова упасть в цене. И некоторые аналитики уверены, что это будет так называемый подарок к Новому году для валютчиков. Люди смогут выгодно обменять деньги.

«Рубль могут поддержать продажи валютной выручки экспортерами, а также возможные интервенции со стороны Банка России. Мы ожидаем котировки к декабрю - 85 рублей за доллар», - заявил советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков.

По мнению аналитика, после повышения ставки ЦБ, наша валюта сможет на какое-то время стабилизироваться.

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