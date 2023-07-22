Ворованные ростки цветов растут лучше? А что говорят специалисты

Принято считать, что ворованные ростки цветов приживаются лучше, чем те, которые были куплены в магазине. Эта приметы существует со времен наших бабушек, но есть одно «но». Что же говорят на этот счет специалисты?

А агрономы данный факт подтверждают. И дело тут вот в чем: цветок из магазина проходит долгий путь от теплицы до квартиры. Он преследуют:

переезды,

смена микроклимата,

пересадки,

изменения состава почвы.

Как только цветок попадает в новый дом, то ему снова надо адаптироваться, привыкать. И не каждый сможет выдержать такие гастроли.

А если вы отрываете росток у любого растения, то оно, скорее всего, уже переболело, привыкло.

«Забирая у него росток, вы сразу несете добычу домой, чтобы посадить в хороший грунт на постоянное место», - заявила агроном Мария Агалакова.

В таком случае, по ее словам, цветок испытывает меньший стресс и растет на радость хозяевам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».