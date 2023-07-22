Самые грязные курорты Краснодарского края и Крыма - не рискуйте здоровьем

Экологи предупредили, что не все курорты Краснодарского края безопасны для здоровья. Есть довольно загрязненные места, куда лучше не соваться - особенно, с детьми.

«Наиболее загрязненные морские воды в Ялте, Туапсе и Севастополе. Похожие проблемы могут возникнуть и в Сочи», — сообщил заслуженный эколог России, директор Всероссийского института охраны природы Андрей Пешков.

По его словам, близ этих городов вода особенно грязная из-за чрезмерного наплыва туристов.

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