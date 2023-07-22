«Все это считаю ошибкой»: Маша Малиновская жалеет, что делала «пластику»

Стало известно, почему модель Маша Малиновская больше не считает себя красоткой.
Телеведущая не скрывает, что за свои 42 года увеличила, а затем уменьшила бюст, сделала ринопластику, удалила комки Биша и добавила объема губам.
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Недавно Малиновская заявила, что жалеет о проделанных изменениях с внешностью.
«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19-20 лет, я была очень красивой. Пожалела о многих операциях, просто тогда меня не отговорили. Существуют тренды, как должна выглядеть женщина в современном мире, раньше были одни идеалы, сейчас – другие. Девушки делают огромные задницы, «лисьи глазки», – призналась Маша Малиновская.
«Я экспериментировала, пробовала. Из губ чрезвычайно трудно убрать гель, поэтому ходила с ним 10 лет. Очень сложно сделать так, чтобы себя не изуродовать – именно поэтому сейчас я против. Да, я многое передала, но все это считаю ошибкой», – добавила Малиновская в YouTube-шоу «Жить».