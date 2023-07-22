«Все это считаю ошибкой»: Маша Малиновская жалеет, что делала «пластику»

Стало известно, почему модель Маша Малиновская больше не считает себя красоткой.

Телеведущая не скрывает, что за свои 42 года увеличила, а затем уменьшила бюст, сделала ринопластику, удалила комки Биша и добавила объема губам.

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Недавно Малиновская заявила, что жалеет о проделанных изменениях с внешностью.