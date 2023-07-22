Рецепт вкуснейшего домашнего «Цезаря» за копейки — настоящий гастрономический шедевр

У салата «Цезарь» десятки вариантов исполнения, но именно этот — вне конкуренции: готовится очень просто, выходит на порядок дешевле, чем в ресторане и получается намного интереснее на вкус!

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Понадобятся:

Салат романо —200 грамм;

Сыр пармезан — 100 грамм;

Хлеб для сухариков — 100 грамм;

Желток яичный — 1 штука;

Анчоус в масле — 3 штуки;

Лимон — 1 штука;

Масло оливковое —50 миллилитров;

Винный уксус — 2 столовые ложки;

Горчица дижонская —1 столовая ложка;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль, перец — по вкусу;

Соус вустерширский — по вкусу.

Как готовить:

Нарезанный ровными кубиками хлеб подсушите в духовке. Тем временем разберите пол кочана салата на листья, нарежьте. Натрите пармезан.

В крупной емкости разомните филе анчоусов с чесноком. Добавьте винный уксус, горчицу, желток и вустерширский соус. Хорошенько взбейте венчиком и постепенно введите оливковое масло — должна получиться кремообразная масса. Посолите ее и поперчите.

Дело осталось за малым — смешайте салат, натертый сыр и соус, и не забудьте про сухарики! Это безумно вкусно.

По материалам портала Marie Claire.