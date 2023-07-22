Аромат гвоздики на сковороде: этот способ использования кухонной утвари спасет вас

Эксперты рассказали о необычном способе использования сковороды.

Возьмите сковороду и поставьте ее на плиту, затем включите огонь. Когда посуда нагреется, необходимо выложить на горячую поверхность примерно десять гвоздик. Важно предварительно открыть все окна и двери в помещении.

Если вы не догадались, зачем это делать. Мы объясним. В результате процедуры в помещении распространится сильный запах «жареной» гвоздики. Этот аромат абсолютно безвреден для людей, но крайне разрушителен для мух. Поэтому насекомые будут по возможности избегать его, вылетая из квартиры или дома через открытые окна и двери. Так вам удастся избавиться от вредителей. Об этом рассказали в belnovosti.by.