Забудьте об этом ингредиенте в борще — без него намного вкуснее

Вкус борща будет безнадежно испорчен, если добавить в него этот ингредиент. Для многих хозяек он считается привычным и обязательным, но на деле он безнадежно искажает вкус блюда.

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Так, знающие хозяйки не используют растительное масло, когда готовят зажарку. Оно напитывает овощи, отвлекая от их настоящего вкуса.

Идеальным вариантом считаются сало или топленое масло. С последним аромат у борща получается восхитительным и ни на что не похожим.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев раскрыл рецепт борща, который готовит для своей семьи. В нем много интересных нюансов, которые можно было бы взять на заметку.

По материалам портала «Белновости».