«Сильные ливни, грады»: что ждать от погоды этим летом

Ливни. Фото: Global Look Press 

Климатолог Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС» Николай Терешонок поделился полезной информацией.

Стало известно, какая погода ожидает россиян уже скоро.

Синоптики говорят, что этим летом погода устроила настоящую проверку. После аномальной жары наступили холода и пролилось большое количество осадков. И дальше будет только хуже.

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«Иссушается воздух, температура повышается, тропосфера расширяется, то есть тропопауза становится выше, это граница тропосферы со стратосферой (второй слой атмосферы). Значит, наша тропосфера становится выше и приближается к более южным регионам», – отметил эксперт.

«Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады – будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», – рассказал синоптик в беседе с ura.news.

Напомним, ранее стало известно, что на Москву надвигается вторая волна сильных дождей.

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