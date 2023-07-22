«Сильные ливни, грады»: что ждать от погоды этим летом

Стало известно, какая погода ожидает россиян уже скоро.

Синоптики говорят, что этим летом погода устроила настоящую проверку. После аномальной жары наступили холода и пролилось большое количество осадков. И дальше будет только хуже.

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