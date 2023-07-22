«Сильные ливни, грады»: что ждать от погоды этим летом

Стало известно, какая погода ожидает россиян уже скоро.
Синоптики говорят, что этим летом погода устроила настоящую проверку. После аномальной жары наступили холода и пролилось большое количество осадков. И дальше будет только хуже.
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«Иссушается воздух, температура повышается, тропосфера расширяется, то есть тропопауза становится выше, это граница тропосферы со стратосферой (второй слой атмосферы). Значит, наша тропосфера становится выше и приближается к более южным регионам», – отметил эксперт.
«Из-за этого потепления тропопауза выше, там резкий взлом температуры происходит, значит, высота вот этих мощных облаков, опасных облаков, дающих осадки, сильные ливни, грады – будет выше, и вертикальное развитие будет довольно-таки мощнее. Этого следует ожидать», – рассказал синоптик в беседе с ura.news.
Напомним, ранее стало известно, что на Москву надвигается вторая волна сильных дождей.