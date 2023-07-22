Консилер не провалится в складки: как правильно маскировать мешки и синяки под глазами

Стало известно, как правильно наносить консилер.
Чтобы консилер на забивался в складочки и морщинки, попробуйте добавить к этому продукту пудру.
Визажисты советуют нанеси жидкий консилер с помощью аппликатора лишь на нижнее веко у внешнего и внутреннего уголка глаза. Далее важно набрать на кисть минеральную пудру и смешать кистью консилер и рассыпчатый продукт на коже.
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Далее нужно растушевать кистью консилер под глазами. Благодаря пудре консилер больше не будет забиваться в мелкие морщинки. При этом ваши синяки и мешки под глазами будут перекрыты. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.
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